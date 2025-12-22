Стріляють наосліп: у Криму тривога через удари по аеродромах Бельбек і Кача

Увечері 22 грудня в окупованому Криму була тривога. Відомо про вибухи в низці локацій.

Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про атаку на Крим 22 грудня?

Російські моніторингові групи, які пишуть про тривоги, інформували, що є загроза для Криму через безпілотники.

Над центром Севастополя були вибухи, згодом стало відомо, що вздовж берега в районі летовища Бельбек летів дрон. Окупанти підсвічували його і намагалися стріляти по ньому.

Згодом підсвічували цілі на аеродромі Кача та стріляли трасувальними кулями. Там навіть увімкнули сині прожектори.

А на Бельбеку росіяни стріляли ніби наосліп.

Все правильно: російська ППО сліпа після того, як добрі дрони та гарні ракети знищили купу РЛС у Криму,

– іронізує паблік "Кримський вітер".

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, нібито військові продовжують відбивати атаку ЗСУ. Проте він попередив, що є небезпека через кулі ППО і що "можуть упасти розгінні блоки від ракет".

Сильні вибухи лунали в районі Балаклавської ТЕС, над центром Севастополя, Інкерманом і над Бельбеком.

Окрім цього, дрони могли летіти над селом Перевальне, де розташована авіабаза Чорноморського флоту Росії. Була загроза і для Таврійської ТЕС.

Про наслідки атаки по Криму наразі немає даних.

Бельбек був під ударом кілька днів тому

Зовсім нещодавно, 18 грудня, СБУ вдарила по цьому аеродрому. Тоді було знищено МіГ-31 і ППО на сотні мільйонів доларів