Крим вночі атакували БпЛА: під удар міг потрапити ешелон із паливом або військовою технікою

У Джанкої вночі пролунали потужні вибухи. Після ударів БпЛА почалася пожежа біля залізничних колій.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

Дивіться також Україна вдарила по аеродрому Бельбек в окупованому Криму

Які наслідки після атаки БпЛА?

Близько 00:00 23 травня у Джанкої, що в Криму, пролунали 4 потужні вибухи. Місцеві почали скаржитися на звук дронів та гучну роботу ППО у Первомайському районі.

Також російські окупанти почали вимикати інтернет громадянам під час атак безпілотників.

Супутникові знімки пожежі у Джанкої після атаки БпЛА / Фото "Кримський вітер"

Після ударів дронів у Джанкої спалахнула сильна пожежа. Біля вокзалу на залізничних коліях було зафіксовано сильне теплове випромінювання.

Ймовірно, внаслідок атаки безпілотників було уражено ешелон із паливом або військовою технікою російських військових.

Де ще 23 травня лунали вибухи через атаку дронів?

Уночі до Москви завітали "добрі" безпілотники. У місті намагалися працювати сили ППО, які нібито щось збивали. Згідно із повідомленнями московського мера, атака тривала з 22:43 до 00:21.

Новоросійськ вночі атакували БпЛА. Пожежа спалахнула на нафтовому терміналі. Резервуари там такі як у Пермі, тож, ймовірно, горітиме дуже довго.