Індустрія війни, – генерал армії пояснив, чому Україна атакує саме Московську область

Україна здійснила найбільший за рік удар по Москві, запустивши сотні дронів у відповідь на удари по Києву. Атака на околиці міста тривала з вечора 16 травня і до ранку 18-го, вибухи чули навіть у центрі російської столиці.

Варто розуміти, що у Москві та Підмосков'ї є безліч важливих військових об'єктів. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що росіяни переконували нібито ППО навколо Москви найпотужніша.

Які важливі цілі є у Москві?

Саме Московська область завжди вважалася найбільш захищеною територією у всій Росії. Сьогодні саме цей регіон стає об'єктом наших ударів, насамперед безпілотників. Хоча є сподівання, що невдовзі ми перейдемо й до ракетних ударів.

На території Московської області і в самій Москві розташовані найсучасніші об'єкти військово-промислового комплексу з ракетного виробництва, виробництва чіпів, радіоелектронних систем, систем наведення і різних компонентів. Тобто це величезна індустрія війни,

– наголосив генерал армії.

Саме ці об'єкти є основними для завдання ударів, але вони розташованій на глибині ворожої території. Ще одним фактором є те, що навколо цього регіону ще за радянських часів була потужна ППО, тепер росіяни її тільки збільшили. Для цього залучили не тільки старі системи протиракетної оборони, але й стратегічні системи ППО, які мали не пропустити жодної цілі.

"Але виявилося, що ці системи не спрацьовують. Бо ми маємо повну інформацію про захист і знаємо, як проникати на конкретні об'єкти. У такому випадку якою б щільною не була система ППО, вона не спрацює", – підкреслив Микола Маломуж.

Чому атаки по Москві стали переломним моментом війни?

Після наших ударів по російській столиці виявилося, що всі розповіді російського Міноборони та самого Володимира Путіна – є не більше, ніж черговим фейком. Українські безпілотники показали конкретний результат – горіли важливі об'єкти військово-промислового комплексу, високоточного виробництва, сектори логістики, були закриті аеропорти.

Також це дуже важливий психологічний фактор, оскільки москвичі думали, що війна до них не дійде. Тепер вони відчувають її наслідки на собі. Міф про те, що вся територія Росії захищена – повністю зруйнований. Це може стати початком інших, великих подій.

Важливо! В українському РНБО підтверджують, що атака на Москву змусила росіян по-іншому оцінити хід війни, тепер столиця не сприймається для них як надійна фортеця. Політичний оглядач і журналіст Віталій Портніков додав, що Сили оборони мали всі можливості, аби не дати окупантам провести парад на День перемоги. На його думку, продовження таких системних ударів може змусити Путіна погодитися на переговори.

Ба більше, ворог також не має успіхів на фронті, а масштабування наших ударів по Росії робить ситуацію ще важчою. Окрім фізичного знищення об'єктів військово-промислового комплексу, це є серйозним психологічним ударом, який підриває вигадану стійкість країни-агресорки.

Що відомо про найбільшу атаку на Москву?

Про те, що атака у ніч на 17 травня стала найбільшою повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко. За його словами, далі росіян чекають тільки більші та гучніші удари. Пропагандисти уже масово скаржаться в мережі на вибухи та "чорне небо".

У Міноборони пояснили, що під ударом вперше був Московський нафтопереробний завод. Крім нього вдалося атакувати нафтобазу "Солнечногорская" та декілька виробництв з мікроелектроніки. В СБУ підтвердили ураження заводів, нафтоперекачувальних станцій і додали, що такі спецоперації мають критичне значення.

На успішні дії Сил оборони відреагував український президент. Володимир Зеленський наголосив, що наші дрони змогли дістати до найзахищенішого регіону – Москви. Тому це сигнал Росії, що треба триматися якнайдалі від України й не йти загарбницькою війною проти іншого народу. Президент додав, що тепер війна "повертається у рідну гавань".