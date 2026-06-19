"Повна ізоляція від реальності": атака по Москві викликала бунт серед росіян, – ISW

Після атаки на Москву 18 червня в Росії зросла хвиля критики на адресу систем протиповітряної оборони та державної пропаганди. Російські мілблогери дедалі частіше заявляють про викривлення реальної ситуації у війні.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Ви можете бачити одну з відповідей на атаку по Лаврі у Московському регіоні, – Зеленський

Як атака по Москві викликала невдоволення у росіян?

Російські мілблогери у своїх дописах заявляють, що українські сили змогли завдати значної шкоди, попри наявність у Москві потужних систем ППО. Вони визнають, що війна дедалі більше виходить за межі прикордонних регіонів Росії і вимагає посилення захисту стратегічних об'єктів по всій країні.

Частина авторів також різко критикує російські державні медіа за спроби применшити наслідки ударів. Вони звинувачують ЗМІ у створенні викривленої картини подій і відриві від реальності, наголошуючи, що офіційні повідомлення не відображають справжньої ситуації.

Інші мілблогери закликають змінити підхід до висвітлення війни, зазначаючи, що пропагандистські наративи все більше суперечать реальним подіям, які росіяни можуть спостерігати самі.

За даними ISW, державні російські телеканали фактично уникали детального висвітлення атаки: "Перший канал" та "НТВ" не показували окремих сюжетів, а "Росія-1" обмежилася лише офіційними заявами. Натомість акцент робився на покаранні тих, хто знімає наслідки ударів.

Аналітики наголошують, що така інформаційна політика Кремля спрямована на контроль наративу та зменшення суспільного резонансу від ударів по російській території.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що удари по території Росії здійснюються українською зброєю, що спростовує російські наративи про "війну з НАТО". За його словами, це підриває пропаганду Кремля та демонструє, що Росія воює виключно з Україною. Він наголосив, що Путін зробив історичну помилку, розпочавши війну, і має можливість її завершити, наказавши своїм військам припинити вогонь.

Нагадаємо, у ніч проти 18 червня Москва зазнала однієї з наймасованіших атак безпілотників за останні роки. Попри заяви російської влади про ефективну роботу протиповітряної оборони, частина дронів змогла вразити стратегічні об'єкти, зокрема Московський нафтопереробний завод. За даними російських пропагандистських видань, мер Москви Сергій Собянін заявив, що на підльоті до столиці було знешкоджено близько 194 безпілотників, а робота ППО тривала впродовж усієї ночі.

Своєю чергою, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повторне ураження Московського НПЗ. За попередніми даними, на території підприємства виникло щонайменше п'ять осередків пожежі. Вогонь охопив установки первинної та вторинної переробки нафти, а також резервуарний парк.

Зазначимо, що Московський нафтопереробний завод є одним із ключових підприємств паливної інфраструктури Росії та забезпечує постачання пального як для столиці, так і для потреб російської армії.