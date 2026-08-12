Масштабна атака на Новоросійськ: вибухи не стихають понад 9 годин, є багато влучань

Уночі російський порт у Новоросійську опинився під масованою атакою. У місті пролунала серія вибухів і спалахнули численні пожежі.

Повітряну тривогу для Новоросійська оголосили о дев'ятій вечора 11 серпня. Станом на шосту ранку 12 серпня повітряна тривога тривала. Отже, місто під ударом вже понад 9 годин.

Що відомо про масовану атаку на Новоросійськ?

Зауважимо, що Новоросійськ опинився під комбінованою атакою. Мер Андрій Кравченко повідомив, що місто атакують ракети, безпілотники, а також морські дрони.

Вибухи у Новоросійську: дивіться відео

У зв'язку з атакою у Новоросійську перекрито рух низкою вулиць, громадський транспорт не працює. Також чиновник розповідав про падіння уламків БпЛА у шість житлових будинків, комерційну будівлю та на територію будівельного майданчика. За його словами, є постраждалі.

Робота російської ППО / Фото з мережі

Нові вибухи у Новоросійську: дивіться відео

Момент прильоту у місті: дивіться відео

Тим часом у місцевих пабліках люди скаржаться, що вибухи не стихають кілька годин. Після прильотів місто огорнув дим.

Новоросійськ після атаки: дивіться відео

Пожежі у Новоросійську після атаки / Фото з мережі

За даними каналу Exilenova+, у Новоросійську – приліт комбінату хлібопродуктів. На території підприємства виникла пожежа.

ПАТ "НКХП" – великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що включає два елеватори та комплекс портових споруд. Загальна місткість зберігання підприємства становить 300 тисяч тонн, а глибини біля причальної стінки дозволяють приймати та обробляти судна вантажністю до 72 тисяч тонн.

Також є припущення, що цією атакою Сили оборони намагаються зірвати плани росіян щодо можливого запуску крилатих ракет з-під Новоросійська на тлі попереджень про масований обстріл найближчими днями.

Як зазначає канал, нічна атака стала однією з наймасштабніших на місто за останній час. Є прильоти по портовій інфраструктурі, як по нафтових, так і по зернових об'єктах.

Наслідки атаки на Новоросійськ: дивіться відео

Новоросійськ у пожежах після атаки: дивіться відео

Де ще було неспокійно уночі?

Уночі під масованою атакою перебував і окупований Крим. У низці населених пунктів зникло світло. Серед них – Євпаторія, Саки, Миколаївка, Берегове, Піщане, Кутове.

Найбільше перепало Севастополю. Там зафіксовані дві великі пожежі. Зокрема,

біля транспортної розв'язки біля села Першотравневе під Балаклавою, де розташований міст над залізницею;

біля пляжу "Васили" під Балаклавою.

Вибухи чули і в Керчі у районі Кримського мосту.

Монітори повідомляють також про приліт у Геленджику – місті-порту в Краснодарському краї Росії.