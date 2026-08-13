Втрати тільки зростатимуть: перед яким вибором постав Кремль через удари України

Україна шукає шляхи та можливості для знищення російських мобільних пускових установок, які запускають балістичні ракети, зокрема по Києву. Крім того, вже зараз українські військові завдають ударів по російських військових об'єктах і військових ресурсах. Все це ставить Кремль перед складним вибором.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що удари по ворожому тилу потрібно масштабувати. Саме така формула економічного тиску може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Кремль постав перед вибором

Нещодавно Україна атакувала російський порт Новоросійська. За словами політолога, це не просто удар по російських кораблях, адже удари були також по ракетних установках, з яких запускаються ракети по Україні. Під атакою там опинились також і зернові термінали – це важливо, адже саме через Новоросійськ іде 72% російського зернового експорту.

"І отут ми бачимо таку складну картину. Росіяни заблокували наш зерновий експорт, фактично зараз руйнують нашу портову інфраструктуру і зернову інфраструктуру в чорноморських портах, а ми робимо те саме для Росії. От Азовське море, там вже заблоковано. Зараз блокується Новоросійськ. Це точно примус, як мінімум до початку переговорів, про припинення бойових дій на морі або щодо відновлення роботи зернових коридорів", – зауважив Фесенко.

Він також звернув увагу на атаки по Wildberries та по російських НПЗ. орієнтовно 16 російських регіонів зараз мають проблеми через нестачу палива. Відповідно, відновились черги на заправках.

Чим більше буде втрат для Росії економічних, чим менше буде доходів для російської економіки, чим менше буде доходів від експорту нафти, тим менше буде можливості фінансувати війну. Тут не буде швидкого результату. У Росії ще достатньо багато ресурсів і достатньо багато грошей для фінансування війни. Проте в Росії вже зараз є проблеми – або фінансувати війну, або підтримувати внутрішню соціальну стабільність. Грошей і на те, і на інше не вистачає,

– підкреслив політолог.

Фесенко назвав вибір, перед яким є Москва: дивіться відео

Він додав, що важливою складовою тут також є санкційний та длипломатичний тиск на країну-агресорку. Поки Україна атакує об'єкти на російській території, наші партнери мають тиснути на Росію, щоб посадити за стіл переговорів і поступово рухатись до рішень щодо припинення бойових дій.