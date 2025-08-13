У ніч на 13 серпня у Росії вкотре було неспокійно. Невідомі безпілотники атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї.

Місцеві жителі жалілися на "хлопки". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Які наслідки атаки дронів на російські НПЗ?

Вночі жителі Волгограда повідомляли про вибухи. Губернатор Андрій Бочаров заявив про масовану атаку БпЛА та падіння уламків дрона на дах 16-поверхового будинку в Тракторозаводському районі на півночі Волгограда, що за 30 – 40 кілометрів від НПЗ.

За його даними, там фахівці оперативних служб проводили евакуацію мешканців будинку. Згодом губернатор доручив меру Волгограда надати автобуси та організувати ПВР для розміщення людей на період обстеження будинку по вулиці Ополченській та ліквідації наслідків падіння уламків БпЛА.

У телеграм-каналах повідомляли, що до 20 безпілотників фіксувалися в напрямку НПЗ Волгоград. Частину з них нібито збили в області та над півднем міста. У зв'язку з атакою Росавіація закрила аеропорт Волгограда.

Варто зауважити, що бідкалися через атаку й жителі Червоноармійського району Волгограда. Саме в цьому районі розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який раніше неодноразово атакували безпілотники.

Окрім цього, дрони намагалися атакувати НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що на території заводу впали уламки безпілотника. Унаслідок цього спалахнула фургон "Газель".

Момент знищення дрона у Слов'янську-на-Кубані потрапив на камеру: відео з російських телеграм-каналів

Попередньо, ніхто з людей не постраждав. Займання нібито швидко ліквідували, на місці працюють оперативні служби. Раніше на території регіону було оголошено безпілотну небезпеку.

Уламки БпЛА впали на територію будинку у Слов'янську-на-Кубані: відео очевидців

Зранку у російському міноборони заявили, що протягом вечора 12 серпня та ночі 13 серпня їхня ППО перехопила та знищила 46 українських БпЛА літакового типу, зокрема 11 над територією Волгоградської області та ще 5 – над територією Краснодарського краю.

Варто зауважити, що дрони атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані вже кілька разів протягом останніх півтора року. Крайня атака відбулася ввечері 8 серпня. Вона призвела до затримки рейсів у аеропорту Сочі та евакуації туристів з пляжів, а також пожежі в районі НПЗ.