Ростовщина й Саратов не спали після атак дронів: у Росії з новою силою запалали НПЗ

Ніч проти 31 травня пройшла вогняно для жителів Саратовської та Ростовської областей. Там чули звуки вибухів, як не дивно, саме в районі розташування НПЗ. На об'єктах виникли пожежі, після чого над містами підіймався густий чорний дим.

Про це активно пишуть моніторингові спільноти, зокрема, Exilenova+, а в мережі з'являються кадри задимлених міст.

Що сталося в Ростовській області?

У районі Матвєєвого Кургану та Таганрога в Ростовській області безпілотники вдарили по нафтобазі. Внаслідок нічної атаки, за інформацією російської сторони, сталося займання паливного сховища приватного підприємства, яке забезпечує агровиробників.



Пожежа на НПЗ у Ростовській області / Фото Supernova+

Зі свого боку, удар по нафтобазі підтвердив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Ростовщина. Нафтобаза відчула хлопок,

– написав він у себе на сторінці.

Через пожежу мешканців прилеглих приватних будинків евакуювали з міркувань безпеки. На місці працюють екстрені служби, до гасіння також залучили пожежний потяг. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

У селищі Матвєєв Курган внаслідок атаки БпЛА були також пошкоджені аптека, два магазини та автомобіль. Зафіксовано пошкодження даху, вікон і газової труби, подачу газу тимчасово перекрили.

Як поживає Саратов?

У Саратові також повідомляли про атаку безпілотників – у місті пролунала серія вибухів. За оцінками OSINT-аналітиків і повідомленнями місцевих жителів, Саратовський нафтопереробний завод знову міг опинитися під ударом.

Імовірно, ураження припало на установку ізомеризації. Місцеві жителі пишуть про кілька осередків займання на території НПЗ – попередньо їх більше двох.

У Саратові також повторно лунали сирени та вибухи, а пожежа на території підприємства триває.

Нагадаємо, 28 травня та в ніч проти 29 травня 2026 року під ударом українських військових був ще один важливий об'єкт росіян – Волгоградський нафтопереробний завод. Також Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3".