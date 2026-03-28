Дрони вдарили по важливому НПЗ у Ярославлі: над містом прогриміла низка вибухів
- Безпілотники атакували Ярославль, сталосяо загоряння нафтопродуктів та горіння в трьох окремих зонах місцевого НПЗ.
- Місцева влада заявила про збиття понад 30 дронів, але не вказала про пошкодження НПЗ, хоча кадри вказують на пожежу.
Безпілотники у ніч на 28 березня атакували російський Ярославсь, у місті прогриміла низка вибухів. Під ударом насамперед міг опинитися місцевий нафтопереробний завод, який є дуже важливим для противника.
Про це повідомляють Dnipro Osint, Exilenova+ та російські телеграм-канали.
Що відомо про НПЗ у Ярославлі?
За даними місцевих телеграм-каналів, очевидці повідомляли про щонайменше 3 – 5 вибухів, які було чути близько 02:53. Росіяни заявляють, що по безпілотникам нібито відпрацювала ППО, тому пошкоджень, мовляв, немає.
Також відомо, що в аеропорту Ярославля запровадили тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден з 00:56. Згодом з'явилася інформація про багатократні влучання безпілотників FP-1 по Ярославському НПЗ.
За попередньою інформацією, через удар дронів виникло загоряння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки. Також фіксують горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду.
Ба більше, ймовірно, вогонь також охопив резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва. Зауважують, що Ярославський НПЗ є шостим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії.
Дрони обрали не прямий маршрут, а зайшли з північно-західного боку, пролетівши через усе місто. У результаті атаки спостерігається горіння у трьох окремих зонах,
– припускають в Dnipro Osint.
Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідний об'єкт може переробляти більше 15 мільйонів тонн нафти на рік. Водночас губернатор області Михайло Євраєв заявив про збиття понад 30 дронів у межах регіону.
Місцева влада повідомляє про пошкодження лише кількох будинків та об'єкту торгівлі. Жодної інформації про ураження нафтопереробного заводу там не вказують, як і про пожежу, яка, згідно з кадрами, там виникла.
Які об'єкти атакували у Росії раніше?
Нагадаємо, минулої ночі атакували НПЗ "Киришський", який постачає нафтопродукти до портів Усть-Луга та Приморськ для подальшого експорту. Внаслідок ударів там пошкоджено низку важливих установок.
До цього, внаслідок атаки ударних БпЛА спалахнула "промислова зона" міста Череповець Вологодської області. Відомо, що там розташоване найбільше в Європі підприємство АТ "Апатит", писали про 8 влучань.
До слова, експерт з енергетики Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що ефект ударів по території Росії перевищує сумарні наслідки від усіх санкцій, які Захід впроваджував проти російської нафтогазової галузі.