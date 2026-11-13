Росіяни вдарили прямо по дорозі в Одесі: загинула жінка

Про це повідомили у ДСНС України.

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Які наслідки ранкової атаки на Одесу?

Під час ранкової атаки російських військ один з ударів припав на дорогу. Внаслідок обстрілу загинула жінка, яка, ймовірно, перебувала за кермом автомобіля. На місці трагедії чоловік не стримує сліз. Однак чи був він знайомий із загиблою, наразі невідомо.

Наслідки ранкового удару по Одесі (Обережно, чутливі кадри!) / Фото ДСНС

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За попередньою інформацією, атака забрала життя двох людей, ще п'ятеро зазнали поранень. Також пошкоджено 11 легкових автомобілів.

Що відбувалося на місці удару: дивіться відео (Обережно, чутливі кадри!)

Одна з очевидиць розповіла, що під час атаки пролунав дуже сильний вибух.

Коментра жінки-очевидиці: дивіться відео

Що відомо про попередні удари по Одесі?

Раніше 13 листопада повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох постраждалих унаслідок ранкової атаки. Двоє поранених перебували у важкому стані. За новими даними ДСНС, кількість загиблих зросла до двох.

Крім того, 9 листопада росіяни двічі атакували Одесу. Під час першого удару по інфраструктурному об'єкту загинули троє людей, ще троє постраждали. Внаслідок повторної атаки пошкоджено приватні будинки, легких поранень зазнав чоловік.