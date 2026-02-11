Це була їхня перша ніч на новому місці, – голова ОДА про загибель батька і 3 дітей у Богодухові
Вижила лише 35-річна вагітна мати – жінка отримала травми й опіки. Про це повідомляє очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Що відомо про родину?
Жертвами атаки стали дворічні близнюки Іван і Владислав, їхня однорічна сестра Мирослава та 34-річний батько Григорій. Вижила лише 35-річна вагітна мати Ольга – жінка отримала травми та опіки, їй надали допомогу і вже виписали з лікарні.
За даними Синєгубова, родина лише нещодавно евакуювалася із Золочева, рятуючись від постійних обстрілів, і ця ніч у новому домі стала для них першою. Унаслідок атаки також постраждала 73-річна сусідка – вона пережила гостру стресову реакцію, медики надали їй необхідну допомогу.
Армія Росії вкотре прицільно атакувала звичайний житловий будинок посеред ночі. Черговий терористичний акт держави, яка воює проти мирного населення – проти маленьких дітей, вагітних жінок, людей похилого віку,
– сказав очільник ОДА.
Що відомо про атаку?
Повітряна тривога у деяких районах Харківської області, зокрема у Богодухівському, тривала з 21 години 10 лютого і до майже 1 ночі 11 числа. Упродовж цього часу російська армія проводила повітряні атаки на регіон.
Згодом Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА, повідомив, що у місті Богодухів сталося влучання ворожого БпЛА на території приватного домоволодіння. Спалахнула пожежа. Попередньо, Росія завдала удару БпЛА типу "Герань-2".
Спершу було відомо, що під завалами могли перебувати діти. Почалася пошуково-рятувальна операція. Та, на жаль, о 00:45 в ОВА написали, що діти загинули. Також від травм помер 34-річний чоловік, який був разом із малюками в будинку.
Згодом з'ясувалося, що загиблий чоловік був демобілізованим військовим, який повернувся з фронту з ампутацією ноги.