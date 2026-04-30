Дрони прорвали оборону Керченського мосту: Росія втратила важливі 30-метрові катери

Українські морські дрони вночі 30 квітня уразили російські катери "Соболь" і "Грачонок" біля Керченського мосту. Обидва кораблі входили до системи його охорони та мали протидіяти надводним і підводним загрозам.

Йдеться не про малі човни, а про повноцінні 30-метрові бойові одиниці. Про це пише Defense Express.

Що відомо про ураження Керченського мосту?

У районі Керченської протоки вночі 30 квітня пролунали вибухи – українські військові завдали удару по силах Росії, які забезпечували охорону Керченського мосту. Під удар потрапили одразу два катери: сторожовий "Соболь", який належить до берегової охорони ФСБ Росії, та протидиверсійний катер "Грачонок", що перебуває на озброєнні ВМФ Росії.

За даними українських військових, для удару були використані морські безпілотники. Атака відбулася в темний час доби, що ускладнює виявлення дронів і дає змогу максимально наблизитися до цілей. З огляду на специфіку таких операцій, удар, імовірно, був ретельно спланований з урахуванням маршрутів патрулювання російських катерів.

У ВМС ЗСУ зазначили, що внаслідок атаки противник зазнав безповоротних і санітарних втрат. Точні масштаби пошкоджень катерів не уточнюються, однак сам факт ураження двох одиниць одразу свідчить про успішність операції. Йдеться про важливі елементи системи захисту Керченського мосту.

Керченський міст залишається ключовим логістичним маршрутом ворогів, який з’єднує територію Росії з окупованим Кримом. Саме через нього здійснюється значна частина постачання військової техніки та ресурсів. Охорона цього об’єкта є багаторівневою і включає як морські, так і повітряні сили.

Що відомо про "Соболь" та "Грачонок"?

Катер проєкту "Соболь" – це прикордонний сторожовий корабель, який перебуває на озброєнні берегової охорони ФСБ Росії. Його основним призначенням є патрулювання прибережної зони та перехоплення швидкісних цілей.

Попри те, що його називають катером, це повноцінна бойова одиниця довжиною близько 30 метрів і водозміщенням понад 50 тонн. Екіпаж становить приблизно шість осіб. "Соболь" здатен розвивати швидкість до 47 вузлів (понад 80 кілометрів за годину), що робить його ефективним засобом боротьби з морськими дронами.

Прикордонний катер "Соболь" / Фото Defense Express

Озброєння включає великокаліберний кулемет, який використовується для ураження малих швидкісних цілей. Саме такі катери, ймовірно, були ключовими у системі протидії українським надводним безпілотникам біля Керченського мосту.

Значно більш технологічним є катер проєкту "Грачонок", який входить до складу Військово-морського флоту Росії. Його основне завдання – боротьба з диверсійними силами, зокрема підводними. Цей катер має довжину близько 31 метра та водозміщення понад 130 тонн. Окрім основного екіпажу, він може приймати додатковий персонал, зокрема водолазів.

"Грачонок" оснащений гідроакустичною станцією, що дозволяє виявляти підводні об’єкти, а також може використовувати роботизовані підводні апарати. На борту передбачена барокамера для роботи водолазів. Озброєння включає не лише кулемети, а й спеціальні протидиверсійні гранатометні системи, які фактично виконують роль міні-бомбометів проти підводних цілей.

Протидиверсійний катер "Грачонок" / Фото Defense Express

Саме такі можливості роблять "Грачонок" важливим елементом оборони стратегічних об’єктів, зокрема Керченського мосту.

Яку роль ці катери виконували біля Керченського мосту?

Обидва типи катерів діяли у зв’язці та доповнювали один одного. "Соболь" відповідав за боротьбу з надводними загрозами, зокрема морськими дронами. Натомість "Грачонок" спеціалізувався на виявленні та знищенні підводних диверсійних засобів, включно з підводними безпілотниками або водолазними групами.

Така багаторівнева оборона свідчить про високий рівень захисту Керченського мосту, який Росія вважає критично важливим логістичним і військовим об’єктом.

Хоча офіційно повідомляється лише про "ураження", експерти звертають увагу на потужність українських морських дронів. Бойова частина таких безпілотників може становити сотні кілограмів вибухівки. Зокрема, окремі моделі здатні нести до 300 – 650 кілограмів заряду.

У разі прямого влучання це може призвести до критичних пошкоджень або повного знищення таких катерів. З огляду на це, навіть часткове виведення з ладу "Соболя" та "Грачонка" може послабити систему охорони Керченського мосту.