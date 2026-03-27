Під атакою весь півострів: у Криму пролунала серія вибухів біля підстанції та аеродрому

У тимчасово окупованому Криму ввечері 27 березня пролунала серія потужних вибухів. Повідомлення надходили одразу з кількох міст, зокрема Сімферополя, Севастополя та Феодосії.

Російська влада заявила про атаку та роботу протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки.

Що відомо про атаку?

Увечері 27 березня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у різних районах півострова.

Зокрема, у Сімферополь було чутно кілька вибухів із різницею у 10 – 15 секунд. Перші звуки пролунали близько 21:23, а згодом, приблизно о 21:37, мешканці знову повідомили про нову серію вибухів у місті.

Також з’явилася інформація про потужний вибух поблизу військового аеродрому "Гвардійське". За словами очевидців, звук був схожий на "приліт", однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Севастополь двічі оголошували повітряну тривогу. Російський голова міста Михайло Развожаєв заявив, що військові відбивають атаку, а протиповітряна оборона нібито збила щонайменше дві повітряні цілі в районі Балаклави. Після цього він повідомив про відбій тривоги.

Крім того, вибухи зафіксували й у районі мису Фіолент поблизу Севастополя. Це свідчить про те, що атака могла охоплювати одразу кілька напрямків.

Найбільш напружена ситуація, за повідомленнями, склалася у Феодосія. Там вибухи продовжувалися і після 22:00. Очевидці повідомляють про стрільбу, снаряди у небі та сильну пожежу поблизу електропідстанції. За їхніми словами, вогонь супроводжується потужними спалахами, що може свідчити про займання об’єктів енергетичної інфраструктури. Також надходили повідомлення про нові вибухи у місті вже після першої хвилі атак.

Моніторингові канали припускають, що основною ціллю могли бути саме об’єкти електропостачання на півострові. На цьому тлі мешканців закликають зарядити телефони та бути готовими до можливих перебоїв зі світлом.

Водночас російське Міноборони заявило, що з 20:00 до 23:00 їхня ППО нібито знищила 52 безпілотники над різними регіонами Росії та окупованим Кримом. Йдеться про Брянську, Курську, Бєлгородську, Смоленську, Воронезьку, Ростовську області, Московський регіон і сам півострів.

