Наслідки російського удару по Одесі: у ДСНС показали кадри з місця атаки

Ворог завдав масованого удару по Одесі, внаслідок чого у кількох районах міста виникли пожежі та сталися численні руйнування. За попередньою інформацією, постраждали 8 людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про наслідки удару?

Росія завдала масованого удару по Одесі. Унаслідок влучань у місті зафіксували численні руйнування та пожежі. За попередньою інформацією, постраждали 8 людей. Інформація щодо характеру їхніх травм та стану уточнюється.

Наслідки атаки зафіксували у кількох районах Одеси. На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російського обстрілу.

Пожежі та руйнування в кількох районах Одеси / Фото ДСНС

Одна з пожеж виникла у чотириповерховому житловому будинку в центральній частині Одеси. Вогонь також охопив автомобілі, припарковані поруч із будинком.

Рятувальники оперативно прибули на місце та розпочали гасіння. Пожежу вдалося ліквідувати на площі 1000 квадратних метрів. Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях та перевіряти територію.

Пожежа в Одесі: дивіться відео

Ще за однією адресою в Одесі внаслідок атаки загорілися два приватні житлові будинки. Рятувальники також ліквідували це займання. Усі пожежі, які виникли після російського удару, вже ліквідовані.

Місто після нічної атаки / Фото Нацполіція

Крім безпосереднього гасіння вогню, фахівці працювали над розбором наслідків руйнувань та допомагали людям, які опинилися у небезпечній ситуації.

До ліквідації наслідків атаки залучили не лише пожежно-рятувальні підрозділи. На місцях подій працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу людям, що постраждали внаслідок російської атаки або стали свідками руйнувань і пожеж.

Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку по Одещині, застосувавши балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також сотні ударних безпілотників. За даними Повітряних сил, ворог використав "Іскандер-М/С-400", "Онікси" та Х-31П, а основним напрямком удару стала Одещина.

Крім того, російські військові запустили по Україні 202 безпілотники та баражуючі боєприпаси "Бандероль", значна частина яких прямувала саме на південь. Українська ППО за ніч збила або подавила 174 дрони та 5 "Бандеролів".

Водночас в Одесі та передмісті лунали вибухи, а близько 4:00 росіяни, за попередніми даними, завдали балістичного удару по Чорноморську. Атака на Одещину тривала кілька годин: вибухи повідомляли вночі та близько 5:00, коли ворог, попередньо, застосував протирадіолокаційну ракету Х-31П