Масштабні пожежі та клуби диму: в Росії бідкалися на вибухи, під ударом завод БпЛА й не тільки
Невідомі ракети та безпілотники в період з 18 до 19 квітня атакували Росію. Влучання зафіксували в Єйську та Таганрозі.
Про атаку повідомляють російські телеграм-канали.
Що відомо про атаку?
Росіяни почали скаржитися на потужні вибухи. В Таганрозі ракети влучили у завод "Атлант Аеро", на якому ворог виготовляє безпілотники.
В Єйську невідомі дрони атакували порт, а про загрозу БпЛА окупанти писали ще з вечора 18 квітня. Близько 23:00 росіяни почали скаржитися на вибухи та роботу ППО.
Внаслідок влучання в Єйську спалахнула пожежа, проте окупанти заперечують усю інформацію. Ворожі телеграм-канали повідомили, що на території порту нібито впали уламки БпЛА.
Губернатор Ростовської області заявив, що в Таганрозі внаслідок ракетного удару нібито постраждала комерційна інфраструктура, а пожежа виникла на території складських приміщень.
Дрони 17 квітня атакували Ленінградську область Росії. Росавіація ввела обмеження на польоти в аеропорту "Пулково".
Дрони атакували нафтобазу у Туапсе, спричинивши масштабну пожежу, яку видно навіть з космосу. НПЗ у Туапсе є частиною "Роснєфті" і здатний переробляти близько 12 мільйонів тонн нафти щороку.
У Бєлгороді 16 квітня безпілотник атакував підстанцію "Південна", що призвело до зникнення електропостачання в частині міста. Днем раніше тут також пролунали вибухи, зокрема в районі Валуйок.