"Мадяр" показав кадри знищення російських винищувачів на аеродромі "Шагол"

У Росії на військовому аеродромі "Шагол" у Челябінську зафіксовано ураження бойових літаків. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше чотири повітряні судна, серед яких сучасні винищувачі Су-57 та Су-34.

Ураження підтверджене за результатами супутникової дорозвідки. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Що відомо про знищення літаків?

25 квітня 2026 року було завдано удару по військовому аеродрому "Шагол", розташованому в російському Челябінську приблизно за 1700 кілометрів від державного кордону України.

Йдеться про глибокий тил Росії, що свідчить про можливості ураження цілей на значній відстані. За результатами супутникової дорозвідки підтверджено щонайменше три влучання засобів глибинного ураження.

Удари припали по місцях базування бойової авіації. Внаслідок атаки пошкоджено два винищувачі п’ятого покоління Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34, а також ще один літак сімейства "Су", модифікацію якого наразі уточнюють.

Ступінь пошкоджень різний – від часткових до більш серйозних. Ця атака демонструє вразливість навіть віддалених військових об’єктів Росії та має не лише військове, а й психологічне значення.

Що відомо про літаки Су-57 та Су-34?

Винищувач Су-57 є найсучаснішим бойовим літаком Росії та належить до п’ятого покоління. Його розробляли з урахуванням технологій зниженої радіолокаційної помітності (стелс), що дозволяє складніше виявляти його системами протиповітряної оборони.

Су-57 призначений для завоювання переваги у повітрі, знищення літаків противника, а також для нанесення ударів по наземних цілях. Він оснащений сучасною авіонікою, здатний застосовувати високоточну зброю та діяти в умовах активної протидії ППО. Через свою універсальність і технологічність ці літаки становлять серйозну загрозу.

Водночас Су-34 є основною ударною платформою російської тактичної авіації. Це винищувач-бомбардувальник, який активно застосовується для нанесення ударів по позиціях українських сил, а також по критичній і цивільній інфраструктурі.

Су-34 здатний нести широкий спектр озброєння – від керованих авіабомб до ракет різного типу. Він може завдавати ударів на відстані до 1000 кілометрів, що дозволяє атакувати цілі, не входячи у зону дії української протиповітряної оборони.

Знищення або пошкодження таких літаків безпосередньо впливає на інтенсивність російських авіаударів. Кожен виведений з ладу Су-34 означає зменшення можливостей для атак, а також потенційно врятовані життя цивільних.

Орієнтовна вартість одного Су-34 становить 35 – 50 мільйонів доларів. Су-57 є значно дорожчим – його оцінюють у 100 – 120 мільйонів доларів за одиницю. Відтак навіть часткове ураження кількох таких літаків означає відчутні фінансові та військові втрати для Росії.

Що відомо про інші знищені літаки ворога?

Підрозділи Сил оборони України 29 квітня та в ніч на 30 квітня завдали серії ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, українські військові атакували позиції у Воронезькій області, де було уражено вертольоти Мі-28 та Мі-17.

За даними військових, гелікоптери перебували на польовому майданчику під час технічного обслуговування та заправлення. Також повідомляється про можливу загибель щонайменше одного технічного працівника внаслідок атаки.

У Генштабі підкреслили, що подібні удари є частиною стратегії зі зниження військового потенціалу противника.