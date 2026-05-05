Уперше ракетну небезпеку оголосили за 2000 кілометрів від України – у ХМАО

У Росії в ніч на 5 травня оголосили ракетну небезпеку одразу в кількох регіонах, включно з віддаленими від України територіями. Вперше такий сигнал зафіксували в Ханти-Мансійському автономному окрузі, що розташований приблизно за 2000 кілометрів від кордону.

Паралельно в країні обмежували роботу аеропортів у десятках міст. Про це пишуть росЗМІ.

Як тривога дійшла до ХМАО?

У ніч проти 5 травня в Росії масштабно оголошували ракетну небезпеку – щонайменше у 18 регіонах.

Зокрема, вперше сигнал ракетної небезпеки пролунав в Ханти-Мансійському автономному окрузі. Глава регіону Руслан Кухарук підтвердив це у соцмережах. За даними медіа, це перший зафіксований випадок оголошення такої тривоги в цьому регіоні.

Зазначимо, що ХМАО розташований у Західному Сибіру. Він знаходиться приблизно за 2000 кілометрів на схід від кордону України, у центральній частині російської півночі.

Адміністративним центром округу є місто Ханти-Мансійськ, хоча найбільшими містами за населенням є Сургут і Нижньовартовськ. Регіон є одним із ключових центрів видобутку нафти та газу в Росії та забезпечує значну частину енергетичних доходів країни.

Через багаті природні ресурси ХМАО має стратегічне економічне значення для російського бюджету. Водночас регіон є малозаселеним через суворий клімат і велику кількість боліт та лісів.

Де знаходиться ХМАО: дивіться карту

Загалом ракетні попередження діяли ще щонайменше у 16 інших регіонах Росії, зокрема в Астраханській, Брянській, Калузькій, Оренбурзькій, Свердловській і Челябінській областях, а також у Татарстані, Башкортостані та інших суб’єктах федерації.

Паралельно з цим у Росії вводили обмеження на роботу аеропортів – щонайменше у 18 містах, серед яких Казань, Самара, Нижній Новгород, Уфа та інші.

Що відомо про наслідки атак по Росії 5 травня?

У ніч на 5 травня невідомі безпілотники атакували Ленінградську область Росії, внаслідок чого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в місті Кіриші. За даними місцевої влади, загрозу БпЛА в регіоні оголосили близько 1:25, після чого в області почали фіксувати роботу ППО.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про нібито знищення кількох дронів, які атакували регіон. Згодом він повідомив про масштабнішу кількість збитих безпілотників – спершу 16, а потім загалом до 29 БпЛА протягом ночі. Попри це, у промисловій зоні Кіришів сталося займання на території НПЗ. До ліквідації пожежі залучали підрозділи МНС Росії.

Російська влада заявила, що загоряння вдалося ліквідувати, а постраждалих нібито немає. О 4:13 в області оголосили відбій повітряної тривоги. Причини та деталі атаки офіційно не уточнюються.