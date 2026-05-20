"Сніг Ахмату": СБС знищили лігво підготовки ворожих пілотів

Сили безпілотних систем ЗСУ спільно зі СБУ завдали серії ударів по центру підготовки російських спецпризначенців. За попередніми даними, внаслідок операції було ліквідовано 65 курсантів та начальника цього осередка.

Ударів завдали по навчально-виробничому комплексу, де окупанти готували операторів БпЛА та спеціалістів для російських сил спеціального призначення. Про це повідомляє командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Дивіться також Щодня мінус тисяча військових, – Сирський розкрив втрати Росії, які не перекриває мобілізація

Що відомо про атаку?

Українські Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України провели масштабну операцію проти російських спецпідрозділів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Мішенню став навчально-виробничий комплекс 78 мотострілецького полку спеціального призначення "Север-Ахмат" імені Ахмата Кадирова, який діє у складі 42 дивізії російської армії. Операція отримала назву "Сніг Ахмату".