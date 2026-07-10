"Шахеди" знову в небі над Україною: які області під загрозою атаки

Російські війська не припиняють атакувати Україну. Ворог знову запустив ударні безпілотники по українських містах.

Через загрозу російської атаки у регіонах може лунати повітряна тривога. Про рух безпілотників та загрозу для окремих районів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.

Де зараз летять "Шахеди" та інші повітряні цілі?

Повітряна тривога в Україні: дивіться інтерактивну карту