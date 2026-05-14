"Було неможливо збити все": Ігнат розповів деталі одного з наймасштабніших ударів Росії

Росія у ніч проти 14 травня здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Україну за весь час повномасштабної війни. Основною ціллю удару став Київ, по якому ворог випустив сотні безпілотників і десятки ракет.

Очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемаратону "Єдині Новини" заявив, що протиповітряна оборона працювала у режимі критичного навантаження.

Що сказав Ігнат про атаку?

У ніч проти 14 травня Росія завдала комбінованого масованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, крилатих і балістичних ракет, а також реактивних дронів і баражувальних боєприпасів.

За даними Повітряних сил, атака стала однією з найпотужніших за весь період повномасштабного вторгнення, а основний напрямок удару був спрямований на Київ. Ігнат наголосив, що російські війська використовують короткі паузи між атаками для накопичення озброєння та подальших масованих ударів.

"Противник атакує великою кількістю уже яку добу після так званого перемир’я, яке вони використали, вочевидь, щоб накопичити засоби та вдарити. Була невелика пауза ввечері після вчорашнього удару, але її було замало для відпочинку особового складу, техніки та для підготовки. Наші Сили оборони працювали у такому режимі неодноразово, розуміючи, що ворог не дає перепочинку. Фізична втома та перевантаження техніки, витрата боєприпасів даються взнаки", – зазначив Ігнат.

Він також відреагував на заяви російських пропагандистських каналів про нібито неефективність української ППО, підкресливши, що реальна картина кардинально інша.

Вони виставляють відео й розповідають, що українська ППО не досягає цілі. Цікаво, звідки воно до них потрапляє. Сьогодні робота ППО була надзвичайно напруженою. Вчора були складні погодні умови, а сьогодні вся ця кількість засобів полетіла в одному напрямку. На жаль, неможливо збивати таку велику кількість з обмеженою кількістю засобів,

– сказав речник.

За словами Ігната, Сили оборони працювали максимально ефективно в умовах безпрецедентного навантаження.

"Сили оборони відпрацювали максимально, як могли. Звісно, хотілося б збити більше. Але маємо результат: 693 цілі збито або подавлено, серед них – крилаті та балістичні ракети. Це доволі високий показник. На жаль, шість ракет, які не вдалося перехопити системою Patriot, призвели до наслідків у Києві", – заявив Ігнат.

У Повітряних силах уточнили, що загалом зафіксовано сотні повітряних цілей різних типів, а система ППО працювала практично безперервно протягом усієї ночі.

Противник продовжує змінювати тактику ударів, комбінуючи різні засоби ураження для перевантаження української оборони. Українців закликають і надалі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже атаки такого масштабу можуть повторюватися.

Як відпрацювала ППО?

У ніч проти 14 травня українська протиповітряна оборона відбила одну з наймасованіших комбінованих атак Росії за час повномасштабної війни. Ворог застосував сотні ударних безпілотників і десятки ракет різних типів, однак більшість повітряних цілей було знищено або подавлено.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічні війська зафіксували 731 засіб повітряного нападу, з яких 693 цілі були збиті або подавлені силами ППО, авіацією та підрозділами РЕБ. Серед перехоплених цілей – крилаті ракети Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М" і С-400, а також сотні ударних БпЛА типу "Шахед" та інших модифікацій.

Попри високу ефективність роботи оборони, зафіксовано влучання 15 ракет і 23 дронів на 24 локаціях у різних регіонах України. Також уламки збитих цілей впали ще щонайменше на 18 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака була багатохвильовою і тривала навіть після ранкових зведень. Українських громадян закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки Росія досі продовжує запускати нові групи ударних безпілотників.