"Вогонь видно здалеку": у Пензі дрони атакували великий логістичний центр Wildberries

У ніч проти 30 липня у російській Пензі пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа на території логістичного центру маркетплейсу Wildberries. За даними російських джерел, об'єкт атакували безпілотники, а місцева влада підтвердила факт удару.

Про це повідомляє губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

Що відомо про нічну атаку на Пензу?

Після атаки безпілотників на території логістичного центру маркетплейсу у селі Мастиновка Бессоновського району виникла масштабна пожежа.

Площа першої черги цього логістичного центру становить близько 90 – 91 тисячі квадратних метрів. У перспективі комплекс мав розширитися приблизно до 180 тисяч квадратних метрів та відігравав важливу роль у забезпеченні доставки товарів у Приволзькому федеральному окрузі Росії.

Після атаки на об'єкті провели евакуацію працівників. Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що внаслідок удару є щонайменше один постраждалий.

Ворожими безпілотниками здійснено терористичну атаку на склад Wildberries. На місці працюють пожежні розрахунки, співробітники МНС та правоохоронці,

– заявив російський чиновник.

У Пензі після вибухів спалахнув склад Wildberries / Фото Exillenova+

За його словами, на території складу виникло відкрите горіння, а рятувальники продовжували боротьбу з вогнем. Також повідомлялося, що після атаки у регіоні запровадили план "Килим" – режим, який передбачає обмеження використання повітряного простору.

У компанії Wildberries підтвердили факт пожежі на своєму об’єкті. Там заявили, що через атаку логістичні процеси були перенаправлені на інші склади, а прийом поставок та відвантаження замовлень продовжуються через альтернативні майданчики.

Нагадаємо, українські атаки на логістичні об'єкти в Росії почали впливати не лише на військову інфраструктуру, а й на роботу великих цивільних компаній. Російський маркетплейс Wildberries після ударів по своїх складах почав шукати додаткові складські приміщення за межами Росії, зокрема в Казахстані.

За даними російських ЗМІ, компанія розглядає оренду близько 100 тисяч квадратних метрів нових площ, оскільки частина її логістичної мережі зазнала пошкоджень. Загалом через атаки були уражені об'єкти Wildberries площею близько 552 тисяч квадратних метрів, що становить приблизно 10% складської інфраструктури компанії.

Проблеми з логістикою вже позначилися на роботі маркетплейсу: компанії доводиться перерозподіляти товари між складами та перебудовувати маршрути доставки. Перенесення частини операцій за межі Росії може збільшити витрати на транспортування та призвести до затримок із виконанням замовлень.