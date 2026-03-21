Запоріжжя опинилося під ударом ракет та дронів: загинули двоє людей, поранено дітей

Російські війська вранці атакували Запоріжжя, у місті пролунали вибухи. За попередньою інформацією, загинули двоє людей – чоловік та жінка.

Повітряну тривогу оголосили близько 7 ранку через загрозу ракетних ударів і безпілотників. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про наслідки атаки?

Близько 7:00 у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів і застосування безпілотників.

Майже одразу після цього жителі почули перші вибухи. У місті фіксували серію гучних звуків, що свідчило про роботу протиповітряної оборони або влучання.

Російський безпілотник зруйнував приватний будинок в обласному центрі. Загинули чоловік і жінка, двоє дівчат – 15 та 11 років – отримали травми. За інформацією від медиків – життю дітей нічого не загрожує.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Іван Федоров

Наразі відповідні служби працюють на місцях ударів. Рятувальники та медики надають допомогу та ліквідовують наслідки атаки.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози. Інформація про тип озброєння, яким було здійснено удар, а також остаточні наслідки атаки буде повідомлена додатково.

