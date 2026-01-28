Опинився там випадково, – військовий, що рятував людей у поїзді на Харківщині

Військовий 93 ОМБр "Холодний Яр", з позивним "Омар", розповів, як опинився у поїзді на Харківщині, по якому вгатили росіяни 27 січня. За словами захисниками, це сталося абсолютно випадково.

Про це "Омар" розповів в етері національного маратону.

Як "Омар" опинився у поїзді на Харківщині, який атакували росіяни?

"Омар" наголосив, що рухався на потязі випадково. Так, у захисника зламався транспорт, тож він потрапив на цей поїзд.

"В потязі були в основному жінки літнього віку, молоді дівчата, які їхали до своїх коханих чоловіків, було декілька військових, які поверталися після поранення", – розповів захисник.

Військовий 93 бригади зауважив, що після першого влучання потяг зупинився. Сам захисник сказав всім пасажирам лягти, бо інтуїтивно подумав, що ворог може відпрацьовувати за допомогою безпілотників по транспорту.

Тобто в голову прийшло, що це був керований БпЛА. Інтуїція не підвела, було повторне враження, я почув крики, що займання було, сказав всім збиратися, хто був у потязі, відчинив двері, опустив трап. Так я зрозумів, що потяг є основною ціллю (атаки ворога – 24 Канал),

– підкреслив "Омар".

Після удару він вирішив організувати групу людей до посадки, що була поруч. За словами захисника, це була спланована атака.

"Я боявся, що буде повторно (атакований поїзд – 24 Канал), я знав, де дорога, там було кілька чоловіків, я сказав: пробивайтеся до дороги, там зупиняйте транспорт і покидайте цю зону. Сам я вирішив повернутися, перевірити потяг на потерпілих та подивитися, чи всі вийшли", – зазначив військовослужбовець 93 ОМБр.

