В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала нічну атаку по Україні. За її словами, окупанти не вперше використовують таку тактику ударів.

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Україна ефективно протидіє

Спікерка зазначила, що російські військові намагаються досягти своєї мети. В України інша мета – захист. Наші захисники ефективно виконують максимальну бойову роботу, щоб протидіяти ворогові.

Водночас слід розуміти, що окупанти щоразу вкидають велику потужність засобів ураження. Мовиться про ракети, дрони, мішані атаки, хвилями. Росіяни запускають повітряні цілі, змінюючи постійно напрямки.

За її словами, маневрування ракет і "Шахедів" спрямоване на те, щоб виявляти системи ППО. Щоб розуміти, де вони розташовані та виснажувати їх. Окупанти ведуть "постійне полювання, довготривале". Наталія Гуменюк зазначила, що фактично засоби ППО працювали впродовж усієї ночі.

Вони дійсно вишукують, де знаходяться системи ППО, які працюють і в, тому числі, використовуючи хвилями дрони, а потім ракети, намагаються спровокувати спрацювання більш коштовного обладнання, а потім уже вдарити ракетами, які не зможуть збити, наприклад, мобільні вогневі групи,

– додала вона.

Водночас речниця ОК "Південь" зазначила, що "у нас працюють і ті, і інші напрямки, доцільність виважена". Українські захисники орієнтуються по тому, який спосіб ураження використовують російські загарбники, і який спосіб протидії буде максимально ефективним і доречним.

Звернімо увагу на те, що у ніч проти 18 вересня вибухи пролунали щонайменше у двох областях. Мовиться про Хмельницьку та Дніпропетровську. В останній їх чули близько 5 ранку, а на Хмельниччині – близько 05:30. Невдовзі у Хмельницькій ОВА зазначили, що звуки гучних вибухів – робота ППО у регіоні.