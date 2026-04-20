Помста, – ексспівробітник СБУ припустив, як дрони Росії дістались до будинку Флеша
- Росія, ймовірно, цілеспрямовано вдарила по будинку радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова на Київщині.
- Ексспівробітник СБУ припустив, що це могла бути помста, використовуючи реактивні дрони як інструмент проти українських силовиків.
Росія, ймовірно, цілеспрямовано вдарила по будинку радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова на Київщині. Після атаки з'явилася версія, що це могла бути не випадковість, а спроба ліквідації.
Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу припустив, що Росія могла використати реактивні дрони як інструмент помсти українським силовикам. За його словами, ворог давно збирає дані про людей, які заважають його планам, і зараз міг перейти до нового способу полювання.
Дивіться також "Керувалися з Росії": "Флеш" розповів деталі цілеспрямованої атаки "Шахедів" на його дім
Чому це схоже на замах?
Підозру викликає вже сама конфігурація атаки, бо по будинку Сергія "Флеша" Бескрестнова летіли чотири реактивні дрони, і один із них влучив у ціль та зруйнував будинок. Остаточну відповідь має дати розслідування, але такий епізод більше схожий на цілеспрямовану спробу дістатися конкретної людини, ніж на випадкове влучання під час атаки.
Саме цифра 4 наштовхує мене на те, що тут випадковість навряд чи була, що це була умисна історія,
– зауважив Ступак.
Росія, як він пояснив, уже кілька років збирає профайли на провідних українських силовиків, військових і політиків, причому не лише на публічних людей, а й на результативних командирів, яких не знає широкий загал.
Довідка: Сергій Бескрестнов є фахівцем зі зв'язку, РЕБ і розвідки, а також очолює ГО "Центр радіотехнологій". 25 січня його призначили радником міністра оборони з технологічних напрямів, зокрема у сферах дронів, РЕБ і аналізу рішень противника. У ніч на 20 квітня будинок радника міністра оборони Сергія Бескрестнова ("Флеша") атакував керований реактивний "Шахед". Сам Бескрестнов заявив, що росіяни намагалися його вбити. Після удару його госпіталізували, а будинок і майно були повністю знищені.
У такі досьє вносять повні анкетні дані, номери телефонів, електронні адреси, місця проживання, інформацію про рідних і близьких, а також автомобілі, якими користується людина. Окремо відстежують і тих, хто планував або безпосередньо брав участь в операції на Курщині.
Це може бути історія помсти Росії українським силовикам і спроби ліквідації всіх тих, хто заважає їй просуватися вперед,
– наголосив Ступак.
Такі дані, як він пояснив, потрібні не для спостереження заради спостереження, а для подальших спроб ліквідації. Коли дістатися до таких людей на землі не вдається через вибухівку, підпали чи стрілянину, для цього можуть використовувати дистанційний спосіб удару.
Що відомо про замах на Сергія "Флеша" Бескрестнова?
- Після атаки Бескрестнов вийшов на зв'язок і повідомив, що має проблеми зі здоров'ям, але залишився живий та планує продовжувати роботу. За даними місцевої влади, у Броварському районі тієї ночі через удар дрона по житловому сектору постраждав чоловік 1974 року народження, його стан оцінювали як стабільний.
- За словами "Флеша", на його будинок летіли чотири реактивні "Шахеди", з яких два збили сили ППО.
- Він також заявив, що дрон, який влучив у дім, керувався з території Росії, і додав, що близько 20% таких дронів можуть бути оснащені системами онлайн-керування через російські мережі зв'язку.