Реактивні БпЛА вже майже щодня й уночі, – Ігнат про дрони, якими ворог б'є по Україні
- Юрій Ігнат повідомив про зростання застосування Росією реактивних дронів проти України.
- Кількість БпЛА оперативно-тактичного рівня також збільшилась.
Начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про застосування Росією реактивних дронів. Він наголосив, що сьогодні збільшилась кількість БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Ігнат в ефірі телемарафону розповів й про інші типи БпЛА якими ворог атакує Україну.
Дивіться також Летіло дуже багато балістики, – Ігнат про особливість атаки
Яку небезпеку несуть реактивні БпЛА?
Юрій Ігнат зазначив про проблеми через застосування ворогом реактивних дронів. Він наголосив, що збивати такі дрони в рази важче через їхню шалену швидкість, що робить їх схожими на крилаті ракети на радарах. Це дуже ускладнює прийняття рішень.
Реактивні БпЛА фактично щодня уже і вночі, і протягом дня атакують. Це не є масовані удари, але спостерігається така динаміка щодо збільшення цього засобу ураження,
– зазначив Юрій Ігнат.
Такі БпЛА можна ідентифікувати за характерним звуком та швидкістю, а їхнє використання є спробою Росії ускладнити перехоплення.
Що відомо про реактивні дрони?
- Льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що безпілотники з реактивним двигуном є досить небезпечними, додавши, що реактивний БпЛА – це практично те саме, що крилата ракета.
- Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в етері 24 Каналу пояснив, що завдяки потужнішому двигуну, реактивний дрон може нести більшу бойову частину.
- Колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський розповів про реактивні "Шахеди", наголосивши що це типова ціль для засобів ППО.