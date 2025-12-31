"Атака" на резиденцію Путіна: росіяни намалювали фейкову мапу руху безпілотників

Міноборони Росії опублікувало фейкову мапу руху українських дронів, які нібито летіли атакувати резиденцію очільника Кремля Володимира Путіна на Валдаї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України та Центр стратегічних комунікацій.

Читайте також ISW пояснив, навіщо Росія бреше про "атаку" на резиденцію Путіна

Що заявляють росіяни?

Росіяни стверджують, що їхні сили ППО нібито знищили 50 безпілотників в Брянській і Смоленській областях, при цьому вони запевняють, що безпілотники летіли до резиденції Путіна.

Також окупанти заявляють, що ще 41 дрон нібито збили в Новгородській області.

Фейкова мапа / Фото: міноборони Росії

Довідка. Резиденція Володимира Путіна у Новгородській області розташована у місті Валдай – це ж її неофіційна назва. Офіційно вона називається "Ужин" або "Довгі Бороди".

За даними СЗР, одразу низка фактів свідчить, що інформація про атаку на резиденцію Путіна є фейком.

По-перше, упродовж 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку БпЛА та її наслідки. Тепер Кремль намагається терміново виправити ситуацію та поширює в російських соцмережах фейкові повідомлення від імені нібито жителів Валдая.

Другим аспектом є відсутність фактичних доказів – уламків, фото, відео – збитих БпЛА, які Росія не може продемонструвати вже майже добу після початку інформаційної операції.

Окрім цього, міноборони Росії двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам Кремля: спочатку росіяни повідомили про 18 зафіксованих безпілотників СОУ, а потім їх кількість збільшилась до 23.

З чого все почалося?