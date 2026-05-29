В Україні відреагували на атаку російського безпілотника по території Румунії

Вночі 29 травня російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац. В Україні відреагували на цю атаку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи.

Дивіться також "Війна Росії перетнула ще одну межу": ЄС відреагував на атаку БпЛА у Румунії

Як відреагувала Україна на атаку по Румунії?

Глава МЗС України наголосив, що посилення підтримки України та збільшення тиску на Росію, зокрема через жорсткіші санкції, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні.

Ще одна стратегічне завдання – зміцнення протиповітряної оборони України. Це потрібно не лише, щоб захистити нашу країну, а й зменшити ризики для сусідніх країн.

Україна твердо стоїть пліч-о-пліч із Румунією. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що Росія атакувала місто Галац безпілотником типу "Герань-2", який влучив у житлову багатоповерхівку. Виникла пожежа на 10 поверсі. Двоє людей постраждали. Серед них – 14-річний хлопець.

Через брак часу та певні обмеження румунська армія не змогла знешкодити цей БпЛА.

Ще один безпілотник знайшли в районі населеного пункту Бесешть в повіті Марамуреш. Цей БпЛА був без бойового заряду і великих розмірів – розмах його крил становив приблизно 3 метри.