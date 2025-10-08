Окупанти запустили по Україні 183 дрони: скільки цілей збила ППО
- Українська ППО збила 154 з 183 російських дронів, які атакували вночі 8 жовтня.
- 22 дрони влучили в ціль на 11 локаціях по Україні.
Російська армія вночі 8 жовтня атакувала Україну 183 дронами різних типів. По ворожих цілях працювала наша протиповітряна оборона.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Вибух пролунав у передмісті Кривому Рогу: росіяни вдарили кількома КАБами
Скільки російських дронів збила українська ППО?
У ніч на 08 жовтня (із 18:30 07 жовтня) противник атакував Україну 183 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Міллерово;
- Курськ;
- Брянськ;
- Орел;
- Приморсько-Ахтарськ – Росія;
- Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.
Близько 100 з запущених дронів ворогом були – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,
– написали у Повітряних силах.
Як відпрацювала протиповітряна оборона України вночі 8 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Військові також повідомили, що зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!" – закликали у ПС ЗСУ.
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Які наслідки російської атаки вночі 8 жовтня по областях?
У Черкасах вночі 8 жовтня лунали вибухи. За даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у межах області було знешкоджено 15 російських БпЛА.
У Ніжині ворог атакував енергетичний об'єкт, унаслідок чого 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Міський голова Ніжина Олександр Колода повідомив, що після відбою тривоги розпочнуться ремонтно-відновлювальні роботи.
Окрім того, Росія атакувала ТЕС ДТЕК. У компанії наголосили, що поранення також отримали двоє енергетиків.
В Одеській області вночі також чули вибухи. Понад 5 безпілотників могли атакувати порт у Південному.