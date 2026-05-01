24 Канал Новини України
1 травня, 20:40
Повітряна тривога шириться Україною: російські війська запустили "Шахеди"

Поліна Буянова

Російські війська продовжують регулярні атаки на українські міста. Ввечері в п'ятницю, 1 травня, ворог знову запустив по Україні ударні БпЛА.

Які області перебувають під загрозою, де вже оголосили повітряну тривогу та що відомо про російську атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де зараз рухаються "Шахеди"? 

 

21:09, 01 травня

БпЛА у напрямку Кривого Рогу з південного сходу.

20:41, 01 травня

БпЛА на Харків з півночі.

19:42, 01 травня

БпЛА на Суми з північного заходу.

19:38, 01 травня

Сумщина:

  • БпЛА повз Кролевець курсом на південний захід;
  • БпЛА на Путивль з півдня.
18:56, 01 травня

БпЛА на Чернігів.

18:17, 01 травня

Швидкісний БпЛА на Чернігів.

18:06, 01 травня

  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс на населений пункт Ромодан.
  • БпЛА зі сходу Сумщини, курс на Харківщину.

