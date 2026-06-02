Притискаються максимально до землі: Ігнат розкрив тактику "Шахедів" під час нічних атак

Російські безпілотники під час атак знаходять способи обходити українську систему ППО та долітати до найвіддаленіших регіонів. Для цього окупанти використовують складні маршрути, рельєф місцевості та прикордонні зони сусідніх держав.

Про це нову тактику ворога розповів начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону.

Чому російські "Шахеди" притискаються максимально низько до землі під час атаки?

Безпілотники, які запускає Росія, під час повітряних атак дедалі частіше застосовують складні маршрути, щоб проникати вглиб території України та діставатися навіть віддалених регіонів.

За словами Ігната, для обходу української системи протиповітряної оборони ворог використовує прикордонні райони сусідніх країн, зокрема Білорусі, Молдови та Румунії. Також дрони часто рухаються над водними об'єктами, зокрема в напрямку Києва – над Київським водосховищем.

За його словами, безпілотники летять на дуже низьких висотах, іноді лише 10 – 20 метрів над землею, щоб ускладнити їх виявлення радарами. Для протидії таким атакам Україна застосовує дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи та підрозділи малої ППО. Ігнат наголосив, що саме мобільні вогневі групи залишаються ефективними проти низьколетючих цілей і відіграють важливу роль у відбитті таких атак.

Нагадаємо, що у ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку по Україні запустивши ракети та 656 безпілотників різних типів. Основний удар був спрямований на Київ, також під атакою опинилися Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

За даними Повітряних сил, серед запущених цілей були протикорабельні ракети "Циркон", балістичні "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також ударні дрони "Шахед"та інші типи БпЛА. Українська протиповітряна оборона збила або подавила 642 повітряні цілі, зокрема десятки ракет і більшість безпілотників. Водночас зафіксовано влучання ракет і дронів на десятках локацій, а також падіння уламків збитих об'єктів.

Зазначимо, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері 24 Каналу розповів, що Росія має достатньо ракет для майбутніх масованих ударів. Зокрема, балістики й крилатих ракет у Росії нині налічується до 1200 одиниць. У росіян виробничий процес триває постійно. "Цирконів" у ворога до 60 одиниць, "Кинджалів" – до 40, "Орешників" – до 5. Безпілотників різних типів ворог щомісяця виготовляє десятки тисяч.