"Шахеди" б'ють по Україні, загроза – вже у частині областей: де зараз російські БпЛА
Російські ударні безпілотники розпочали атаку на Україну ввечері у четвер, 12 березня. Внаслідок цього у частині областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.
Куди летять БпЛА зараз?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
БпЛА курсом на Татарбунари/Сарату. Групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кривого Рогу/Софіївки. БпЛА курсом на Суми. Група БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина). Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
