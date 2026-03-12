Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" б'ють по Україні, загроза – вже у частині областей: де зараз російські БпЛА
12 березня, 19:17
3

"Шахеди" б'ють по Україні, загроза – вже у частині областей: де зараз російські БпЛА

Маргарита Волошина

Російські ударні безпілотники розпочали атаку на Україну ввечері у четвер, 12 березня. Внаслідок цього у частині областей оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, оскільки це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також До 50% дронів знищують ще до кордону або вздовж лінії фронту, – заступник командувача ПС 

Куди летять БпЛА зараз?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

20:25, 12 березня

БпЛА курсом на Татарбунари/Сарату.

19:48, 12 березня

Групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

19:43, 12 березня

Дніпропетровщина: БпЛА у напрямку Кривого Рогу/Софіївки.

18:39, 12 березня

БпЛА курсом на Суми.

18:14, 12 березня

Група БпЛА у напрямку Новгород-Сіверського (Чернігівщина).

17:55, 12 березня

Нові групи БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.