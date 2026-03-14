Укр Рус
24 Канал Новини України Росія запустила "Шахеди", у частині областей – тривога: куди летять дрони зараз
14 березня, 19:28
2

Маргарита Волошина

Увечері у суботу, 14 березня, росіяни запустили по українських містах та селах ударні безпілотники. Через це у частині областей оголосили повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу силам ППО.

Дивіться також Російський дрон вгатив по пасажирському потягу на Сумщині 

Де зараз небезпека?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

18:41, 14 березня

Ударний БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей (населений пункт Славгород).

18:28, 14 березня

Чернігівщина – БпЛА в напрямку Куликівки з півночі.

17:19, 14 березня

Суми – в районі міста ворожий БпЛА.

17:17, 14 березня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.