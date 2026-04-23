Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека
23 квітня, 23:09
Небо України знову тероризують "Шахеди": де є небезпека

Софія Рожик

Росія увечері 23 квітня знову запустила ударні БпЛА по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі безпілотники.

Дивіться також "Флеш" показав докази, що Росія цілеспрямовано била "Шахедами" по його будинку 

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

23:06, 23 квітня

БпЛА на Миколаївщині, курс північно-східний/північний.

23:01, 23 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині та Дніпропетровщині.

22:55, 23 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині та Запоріжжі.

22:35, 23 квітня

БпЛА в напрямку Запоріжжя.

22:07, 23 квітня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщині.

21:51, 23 квітня

Група БпЛА в напрямку Павлограда.

21:31, 23 квітня

БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

Пов'язані теми:

Повітряна тривога Повітряні сили ЗСУ Атака дронами-камікадзе