Про це йдеться у дописі радника міністра оборони на сторінці у Facebook.

Що вказує на цілеспрямований удар по будинку "Флеша"?

"Флеш" розповів, що на профільному каналі окупантів, які запускають "Шахеди", з'явився великий допис, як вони його шукали, чому і як намагалися вбити.

Допис уже встигли видалити, але радник міністра оборони зробив скриншоти.

Видалив тому, що там вони особисто підтверджують навмисний тероризм проти мене. Очевидно, керівництву це не сподобалося. Чому не сподобалося? Тому що вони відкрили "скриньку Пандори", створивши прецедент,

– зазначив "Флеш".

Він зауважив, що Україна також має достатньо оперативних даних про те, хто і де живе з російських військових.

Сергій Бескрестнов додав, що направити бойові ударні дрони на приватний житловий будинок був "повним військово-політичним ідіотизмом".

Він додав, що українські служби працюють професійно, тож усі прізвища, хто віддав наказ і це організував, будуть відомі.

Можу порадити цим людям все життя озиратися. Це особисте. Замах на мене я б зрозумів, а за сім'ю не пробачу,

– зазначив "Флеш".

До слова, військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що росіяни використовували для цієї атаки "Шахеди", якими управляли з Росії. Такі БпЛА використовують Mesh-мережу – систему, яка дозволяє керувати групою дронів у режимі онлайн, а також відстежувати стан кожного дрона у групі.

Росія спеціально била по будинку "Флеша" / Скриншот зі сторінки військового

Що відомо про атаку?