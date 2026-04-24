Небо Україною знову тероризують "Шахеди": де є загроза
24 квітня, 19:43
Небо України знову тероризують "Шахеди": де є загроза

Софія Рожик

Увечері 24 квітня російські ударні дрони знову тероризують Україну. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Завжди перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу. 24 Канал слідкує, де рухаються російські безпілотники.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

19:34, 24 квітня

Запоріжжя – в районі міста ворожий БпЛА.

19:27, 24 квітня

Миколаїв – БпЛА на місто.

18:43, 24 квітня

Сумщина – БпЛА в районі Шостки та Вороніжа.

18:25, 24 квітня

Миколаїв – в районі міста ворожі БпЛА.

18:25, 24 квітня

БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

