"Шахеди" знову тероризують небо України: де є загроза

24 Канал Новини України
27 березня, 18:54
Софія Рожик

Російські ударні безпілотники увечері 27 березня знову почали чергову атаку на Україну. Повітряні сили попереджають про рух ворожих цілей у низці регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, завжди дбайте про свою безпеку та прямуйте в укриттях. 24 Канал слідкує, де рухаються російські цілі.

Де летять російські дрони? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

18:42, 27 березня

  • Полтавщина: БпЛА у напрямку Чутового.
  • Чернігівщина: БпЛА курсом на Ніжин.
18:18, 27 березня

  • Харківщина: БпЛА у напрямку Богодухова, Люботина.
  • БпЛА курсом на Полтаву.
  • БпЛА у передмісті Миколаєва.
17:45, 27 березня

БпЛА у передмісті Харкова.

17:22, 27 березня

БпЛА курсом на Суми.

16:17, 27 березня

Полтавщина: БпЛА курсом на Опішню, Великі Сорочинці.

15:45, 27 березня

Група БпЛА на Харківщині.

15:38, 27 березня

Дві групи ворожих БпЛА на півдні Сумщини курс південний

15:20, 27 березня

Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.