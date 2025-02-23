На жаль, не обійшлося без наслідків. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про наслідки атаки на Одеський район 22 лютого

Влучання ворожого БпЛА по житловому будинку в одному з населених пунктів Одещини спричинило пожежі. На місці працювали рятувальники ДСНС, які оперативно зупинили та ліквідували загоряння.

Відомо, що внаслідок атаки постраждали троє людей. Загиблих немає.

Повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом озброєння в Одеській області увечері, 22 грудня, оголошували двічі – з 20:51 до 22:01 та з 22:22 до 22:43.

Моніторингові спільноти повідомляли, що "Шахеди" летіли на область з акваторії Чорного моря.

Руйнування в Одеському районі внаслідок атаки "Шахедів" / Фото ДСНС України

Наймасштабніша атака дронами за час війни

Минулої ночі росіяни запустили по Україні 267 БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Захисникам неба вдалося збити 138 "Шахедів" та безпілотників інших типів. Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.