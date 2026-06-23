Росія запустила десятки дронів по Україні: де оголошено тривогу
Ввечері 23 червня російські війська запустили десятки безпілотників по території України. У низці областей було оголошено повітряну тривогу через фіксацію руху ворожих дронів.
Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу. 24 Канал закликає не ігнорувати сигнали оповіщення та прямувати в укриття у разі оголошення тривоги у вашому регіоні.
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Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Донеччину. Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину Суми – в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі. БпЛА повз Дергачі курсом на Харків. БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Донеччину.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину
Суми – в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі.
БпЛА повз Дергачі курсом на Харків.
БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.