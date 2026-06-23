Росія запустила десятки дронів по Україні: де оголошено тривогу

Ввечері 23 червня російські війська запустили десятки безпілотників по території України. У низці областей було оголошено повітряну тривогу через фіксацію руху ворожих дронів.

Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу. 24 Канал закликає не ігнорувати сигнали оповіщення та прямувати в укриття у разі оголошення тривоги у вашому регіоні.

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