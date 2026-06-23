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24 Канал Новини України Росія запустила десятки дронів по Україні: де оголошено тривогу
23 червня, 20:58
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Росія запустила десятки дронів по Україні: де оголошено тривогу

Вероніка Соцкова

Ввечері 23 червня російські війська запустили десятки безпілотників по території України. У низці областей було оголошено повітряну тривогу через фіксацію руху ворожих дронів.

Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу. 24 Канал закликає не ігнорувати сигнали оповіщення та прямувати в укриття у разі оголошення тривоги у вашому регіоні.

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Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті


 

21:44, 23 червня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину та Донеччину.

20:55, 23 червня

Повторні пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на місто Харків.

20:48, 23 червня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Харківщину

20:12, 23 червня

Суми – в напрямку міста ворожий БпЛА з півночі.

20:05, 23 червня

 БпЛА повз Дергачі курсом на Харків.

19:58, 23 червня

БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

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