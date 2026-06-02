24 Канал Новини України "Шахеди" б'ють по Україні, тривога вже у Києві: куди летять зараз БпЛА
2 червня, 21:29
"Шахеди" б'ють по Україні, тривога вже у Києві: куди летять зараз БпЛА

Маргарита Волошина

Росія знову запустила ударні безпілотники по території України, через що у низці областей оголосили повітряну тривогу – небезпека зберігається до її закінчення.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди зараз летять "Шахеди"?

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

 

21:39, 02 червня

Реактивний БпЛА курсом на Макарів.

21:17, 02 червня

БпЛА у напрямку Броварів/Києва!

21:14, 02 червня

Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину!

21:05, 02 червня

Група БпЛА із півдня курсом на Павлоград.

20:53, 02 червня

Харківщина: групи БпЛА зі сходу в напрямку Ізюма.

20:52, 02 червня

Дніпропетровщина: БпЛА із півдня курсом на Синельникове.

20:46, 02 червня

Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.

