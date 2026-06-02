"Шахеди" б'ють по Україні, тривога вже у Києві: куди летять зараз БпЛА
Росія знову запустила ударні безпілотники по території України, через що у низці областей оголосили повітряну тривогу – небезпека зберігається до її закінчення.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди зараз летять "Шахеди"?
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Реактивний БпЛА курсом на Макарів. БпЛА у напрямку Броварів/Києва! Реактивні БпЛА із Чернігівщини тримають курс на Київщину! Група БпЛА із півдня курсом на Павлоград. Харківщина: групи БпЛА зі сходу в напрямку Ізюма. Дніпропетровщина: БпЛА із півдня курсом на Синельникове. Нові групи БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку Городні.
