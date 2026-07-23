"Шахеди" знову розліталися над Україною: де є загроза

Увечері 23 липня окупанти запустили нову хвилю ударних безпілотників по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

До слова, російські війська почали використовувати нову тактику повітряних атак. Українські військові вперше зафіксували, що ударний дрон "Молнія" керувався через інший безпілотник – "Герберу", яка виконувала роль ретранслятора.

Де є загроза "Шахедів"?

У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті