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24 Канал Новини України "Шахеди" знову розліталися над Україною: де є загроза
23 липня, 18:58
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"Шахеди" знову розліталися над Україною: де є загроза

Анастасія Колеснікова

Увечері 23 липня окупанти запустили нову хвилю ударних безпілотників по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

До слова, російські війська почали використовувати нову тактику повітряних атак. Українські військові вперше зафіксували, що ударний дрон "Молнія" керувався через інший безпілотник – "Герберу", яка виконувала роль ретранслятора.

Де є загроза "Шахедів"?

У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті

 

19:09, 23 липня

БпЛА на півночі Київщини – курсом на Іванків, Красятичі.

19:01, 23 липня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.

18:50, 23 липня

БпЛА на півдні Черкащини, курс на Калинопіль.

18:46, 23 липня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.

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