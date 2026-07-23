23 липня, 18:58
"Шахеди" знову розліталися над Україною: де є загроза
Увечері 23 липня окупанти запустили нову хвилю ударних безпілотників по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
До слова, російські війська почали використовувати нову тактику повітряних атак. Українські військові вперше зафіксували, що ударний дрон "Молнія" керувався через інший безпілотник – "Герберу", яка виконувала роль ретранслятора.
Де є загроза "Шахедів"?
У яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті
19:09, 23 липня
БпЛА на півночі Київщини – курсом на Іванків, Красятичі.
19:01, 23 липня
Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.
18:50, 23 липня
БпЛА на півдні Черкащини, курс на Калинопіль.
18:46, 23 липня
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – південно-західний.