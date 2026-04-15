Росіяни кілька разів атакували Суми: які наслідки
- Росіяни в ніч на 15 квітня атакували промислову зону Сум за допомогою безпілотників.
- Рятувальники погасили всі осередки горіння, інформація про постраждалих не надходила.
Росіяни у ніч на 15 квітня атакували Суми. Є влучання ворожих безпілотників.
Про це повідомили у ДСНС.
Що відомо про атаку?
Російський БпЛА влучив у промисловому зону Сум.
На місце одразу прибули рятувальники. Під час гасіння пожежі, Росія повторно вдарила по цьому місцю.
Через декілька годин окупанти завдали уже третього удару по тій же локації.
Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати,
– зазначили у ДСНС.
Інформація про постраждалих не надходила.
Атака на Україну 15 квітня: що відомо
Росія атакувала Україну трьома ракетами "Іскандер-М" і 324 дронами. ППО збила 309 дронів. Є влучання на 9 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях.
Серед постраждалих міст – Запоріжжя. Окупанти спрямували туди БпЛА та балістику. Пошкоджено зупинку, автостоянку, кіоск і будинки. На жаль, загинула 74-річна продавчиня кіоску.
Гучно було й у Дніпрі. Там виникла пожежа в адмінбудівлі, також пошкоджено 9-поверхову новобудову. Постраждала 29-річна жінка.