Росіяни кілька разів атакували Суми: які наслідки

Росіяни у ніч на 15 квітня атакували Суми. Є влучання ворожих безпілотників.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку?

Російський БпЛА влучив у промисловому зону Сум.

На місце одразу прибули рятувальники. Під час гасіння пожежі, Росія повторно вдарила по цьому місцю.

Через декілька годин окупанти завдали уже третього удару по тій же локації.

Попри постійну загрозу з неба, всі осередки горіння вдалося ліквідувати,

– зазначили у ДСНС.

Інформація про постраждалих не надходила.

