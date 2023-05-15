У ніч з 13 на 14 травня російські окупанти обстрілювали Тернопільщину, внаслідок чого спалахнули пожежі на території у 50 тисяч квадратних метрів. Детально про об'єкти, що постраждали, розповів міський голова обласного центру Сергій Надал під час брифінгу, – інформує 24 Канал.
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Люди не постраждали
Чиновник наголосив на тому, що нема постраждалих серед населення та не було влучань у житлові будинки, хоча все ж у певних оселях повибивало вікна. Власне, ворог завдав ударів винятково по виробничих, комерційних та господарських об'єктах.
Дуже прикметно те, що постраждала релігійна ГО, що допомогала внутрішньопереміщеним особам, допомогала церквам. Це організація – "Світло й реформація", де були знищені всі складські приміщення, де були харчові продукти, засоби гігієни та інші такі речі, що були необхідні для звичайних людей, що цього потребують,
– сказав мер Тернополя.
Окрім того, він розповів про обстріл одного з Тернопільських ВНЗ. Через нього було вибито вікна та пошкоджено двері в освітньому закладі. На щастя, руйнувань немає.
Чи було влучання у склад зі снарядами
- Після цієї атаки почала з'являтись інформація, що окупантам "вдалось влучити" своєю ракетою в один складів зі зброю. Як писали різні джерела, у цьому складі були боєприпаси зі збідненим ураном.
- Згодом глава Тернопільської ОВА Володимир Труш заакцентував на тому, що це фейкові повідомлення. З його слів вкотре зрозуміло, що варто довіряти лише офіційним джерелам інформації.