У ніч з 13 на 14 травня російські окупанти обстрілювали Тернопільщину, внаслідок чого спалахнули пожежі на території у 50 тисяч квадратних метрів. Детально про об'єкти, що постраждали, розповів міський голова обласного центру Сергій Надал під час брифінгу, – інформує 24 Канал.

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Люди не постраждали

Чиновник наголосив на тому, що нема постраждалих серед населення та не було влучань у житлові будинки, хоча все ж у певних оселях повибивало вікна. Власне, ворог завдав ударів винятково по виробничих, комерційних та господарських об'єктах.

Дуже прикметно те, що постраждала релігійна ГО, що допомогала внутрішньопереміщеним особам, допомогала церквам. Це організація – "Світло й реформація", де були знищені всі складські приміщення, де були харчові продукти, засоби гігієни та інші такі речі, що були необхідні для звичайних людей, що цього потребують,

– сказав мер Тернополя.

Окрім того, він розповів про обстріл одного з Тернопільських ВНЗ. Через нього було вибито вікна та пошкоджено двері в освітньому закладі. На щастя, руйнувань немає.

Зверніть увагу! Надал попередньо оцінив збитки, завдані ворогом, на суму у декілька десятків мільйонів гривень. Однак точніша інформація про кількість постраждалих об'єктів з'явиться згодом. Зараз працює спеціальна комісія, що фіксує шкоду, заподіяну Росією під час удару.

Чи було влучання у склад зі снарядами