Росія знову продовжила цинічний терор дронами: де зараз летять БпЛА

У середу, 13 травня, російські окупанти атакували територію України дронами. БпЛА фіксувалися майже по всіх областях, а найбільше летіло на Захід.

24 Канал зібрав дані про рух ворожих цілей, спираючись на інформацію від Повітряних сил і моніторингових спільнот. Будьте в укритті, якщо у вашому регіоні тривога!

Дивіться також Росіяни атакували одразу кілька об'єктів Нафтогазу: є пошкодження та пожежа

Де летять ворожі БпЛА 13 травня?

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог за добу запустив 753 БпЛА, з яких 710 були збиті українськими військовими. На жаль було зафіксовано влучання 27 ударних дронів, а також падіння уламків.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.