Ввечері та вночі Росія запустила на Україну майже 150 дронів: більшість збили, однак є влучання

Ввечері 24 березня та вночі 25 березня ворожі війська атакували Україну озброєнням різного типу. Так, з ТОТ Криму та території Росії летіло майже 150 ударних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки цілей летіло на Україну в ніч на 25 березня?

Російські війська розпочали свою повітряну атаку близько 19:00 24 березня – тривала вона аж до ранку 25 березня.

147 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших летіли із декількох напрямків, зокрема з Орла, Курська, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, що в Росії та Гвардійського на ТОТ Криму.

Водночас українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи знешкодили 121 ворожий безпілотник.

На жаль, на 18 локаціях зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА, ще на трьох локаціях відбулось падіння збитих уламків.

У ПС додали, що атака на Україну триває досі й закликали перебувати у безпечних місцях.



Скільки цілей летіло на Україну вночі

