БпЛА "Гербера" скидає FPV із зарядами: снаряд знайшли на даху будинку

Росія скидає FPV-дрони із зарядами у прикордонних регіонах за допомогою безпілотників типу "Гербера". Один з таких помітили на даху багатоповерхівки.

Про це 7 травня повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш".

Що відомо про знайдені снаряди?

Як розповів "Флеш", знахідку помічали вже щонайменше двічі. Один зі снарядів впав на дах багатоповерхівки, а другий – напередодні знайшли на вулиці.

Російський боєприпас на будинку / Фото з телеграму Сергія Бескрестнова

Ці FPV із зарядами наразі були помічені за більш ніж 30 кілометрів від кордону з Росією. За словами "Флеша", їх ворог скидає з безпілотників "Гербера".

Ворожий FPV-дрон, який скинула "Гербера" / Фото з телеграму Сергія Бескрестнова

Попередьте дітей і не намагайтеся брати до рук незрозумілі знахідки,

– наголосив "Флеш".

Росія знову запускає дрони-імітатори

Раніше "Флеш" розповідав, що Росія знову почала використовувати для атак дрони-імітатори типу "Пародія". Їх помітили під час ворожої атаки на Київщину 2 травня.

Він пояснив, що такі БпЛА росіяни запускають десятками. Так вони намагаються відвертати увагу української ППО та виснажити її.

А по прикордонних регіонах України противник масово запускає безпілотники типу "Молнія". Такими дешевими дронами він прагне унеможливити рух у сірій зоні, розповів Сергій Бескрестнов 24 Каналу.