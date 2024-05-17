В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість Новоросійська.

Важливо Палали щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали, – у ЗМІ про вражаючу роботу ГУР у Новоросійську

Атака по Новоросійську

За словами Світана, новоросійський термінал по важливості знищення перевершує Кримський міст. Він, звісно, теж має бути знищений і, скоріш за все, що найближчим часом.

Проте саме через Новоросійськ йде основний потік вуглеводневої сфери Росії – близько 60%. Через один порт – 60%. Це ж назад йде валюта росіянам. Відповідно це знищення й валютних постань,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що, крім того, сам по собі Новоросійський порт є базою російського Чорноморського флоту.

"Скоріш за все, що довго готувалися. Аби підготувати атаку такого типу треба, щоб ще працювали й місцеві групи спротиву. Це така обʼємна робота Сил оборони України", – розповів Роман Світан.

Військовий експерт наголосив, що це не останній удар. Треба буде ще з десяток разів, аби повністю його виключити з економічного, енергетичного та воєнного обороту.

Атака по Севастополю

Під час атаки безпілотників 17 травня у низці районів окупованого Севастополя пропало світло.

Роман Світан пояснив, що це було знищення енергообʼєктів, які живлять воєнні обʼєкти. Севастополь це військова бухта – аеродроми, системи ППО, Чорноморський флот, його бази.

Це все висить на енергообʼєктах самого Севастополя. Саме тому це теж одна з основних цілей при плануванні й проведенні майбутніх атак,

– розповів військовий експерт.

"Вивід з ладу енергообʼєктів кладе практично всю військову "воєнку" поки не переходять на додаткові засоби генерації. Є час, щоб йшли ракети й виконували свою задачу. Це теж такий комплексний удар", – додав Світан.

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