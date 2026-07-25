Ворог скинув авіабомби на Запоріжжя: є жертва, серед поранених – діти

Росіяни завдали авіаударів по Запоріжжю. У місті спалахнули пожежі, є руйнування цивільної інфраструктри. Також відомо про жертву і поранених.

Про наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя розповів глава ОВА Іван Федоров.

Скільки людей постраждали?

Станом на 12:25 9 людей постраждали, серед них – три дитини. Вони потребують допомоги лікарів. На жаль, одна жінка загинула.

Тим часом влада показала кадри понівеченого міста. На них видно, що цілями окупантів знову стали цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

Зауважимо, що близько 10:54 Повітряні сили повідомили, що на Запоріжжя летять КАБи. Вже за мить пролунали вибухи. На місці прильотів виникла пожежа. Над містом піднявся дим.

До слова, уночі Запоріжжя вже перебувало під атакою російських безпілотників. Внаслідок ударів загорілися двоповерховий торговельний центр, крамниці та павільйони на загальній площі 900 квадратних метрів. Поранення отримав 63-річний чоловік.

Нагадаємо, уночі Росія випустила по Україні 157 дронів і дві керовані авіаційні ракети. Більшість цілей було знешкоджено. Втім, не минулося без влучань. Трагічно закінчилася атака ворога на Суми. Там загинули три чоловіки. Вони були водіями "Нової пошти".