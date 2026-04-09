Росія завдала смертельного удару по Запоріжжю, є руйнування: кількість поранених зростає
- Росія завдала щонайменше 8 ударів по Запорізькому району, загинула одна людина.
- У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки, ще чотири людини зазнали поранень.
Російська армія протягом ночі 9 квітня завдала низки ударів по Запорізькій області, застосувавши ударні безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження.
На жаль, також постраждало цивільне населення. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" з різних напрямків: де ще є загроза удару
Що відомо про ворожу атаку?
Орієнтовно о 01:06 оголосили повітряну тривогу по всій території області через загрозу застосування ударних безпілотників. Хоч згодом оголосили відбій, проте згодом про небезпеку попередили ще щонайменше кілька разів.
Загрозу оголошували, зокрема, й через активність ворожої тактичної авіації і загрозу застосування керованих авіаційних бомб, а також ракет. Вже близько 05:47 в області пролунала серія вибухів. Ворог атакував Запорізький район.
Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни завдали щонайменше 8 ударів по регіону. У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки. Загалом загинула одна людина, ще чотири особи зазнали поранень через атаку.
Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району. Через атаку у Балабиному зруйновані кілька приватних будинків,
– написав він.
Наслідки удару по Запорізькій області: дивіться відео
Де було гучно раніше?
Протягом ночі росіяни запустили по Україні 119 ударних дронів різних типів. Сили ППО знешкодили або ліквідували щонайменше 99 повітряних засобів. Попри це, на жаль, сталося влучання 16 БпЛА на 11 локаціях.
В Одеській області внаслідок російської атаки сталося пошкодження на території об'єкту критичної інфраструктури. Інформація про загиблих або постраждалих через російські удари наразі не надходила.
Напередодні 8 квітня у Полтаві та передмісті було чути вибухи. Викликів до екстрених служб через вибухи не надходило. За попередньою інформацією, у регіоні тоді працювали сили протиповітряної оборони.