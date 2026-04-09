Росія завдала смертельного удару по Запоріжжю, є руйнування: кількість поранених зростає

Російська армія протягом ночі 9 квітня завдала низки ударів по Запорізькій області, застосувавши ударні безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Внаслідок цього у регіоні є пошкодження.

На жаль, також постраждало цивільне населення. Про це повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Дивіться також Росія атакувала "Шахедами" з різних напрямків: де ще є загроза удару

Що відомо про ворожу атаку?

Орієнтовно о 01:06 оголосили повітряну тривогу по всій території області через загрозу застосування ударних безпілотників. Хоч згодом оголосили відбій, проте згодом про небезпеку попередили ще щонайменше кілька разів.

Загрозу оголошували, зокрема, й через активність ворожої тактичної авіації і загрозу застосування керованих авіаційних бомб, а також ракет. Вже близько 05:47 в області пролунала серія вибухів. Ворог атакував Запорізький район.

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни завдали щонайменше 8 ударів по регіону. У селищі Балабине пошкоджені приватні будинки. Загалом загинула одна людина, ще чотири особи зазнали поранень через атаку.

Збільшується кількість постраждалих внаслідок ранкового удару росіян по Запорізькому району. Через атаку у Балабиному зруйновані кілька приватних будинків,

– написав він.

Наслідки удару по Запорізькій області: дивіться відео

