Окупанти вдарили по Запоріжжю 9 разів: спалахнули пожежі
- Російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область, включаючи місто Запоріжжя, зранку 1 січня та вночі 2 січня.
- Унаслідок обстрілів майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання, а в регіоні пролунала серія вибухів.
З ранку 1 січня російські окупанти тероризують Запорізьку область, атаку продовжили й уночі 2 січня. Обласна адміністрація зафіксувала наслідки удару по обласному центру.
Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
Які наслідки атаки на Запоріжжя?
Протягом доби 1 січня у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами та безпілотниками.
Унаслідок ранкового удару по Запорізькому району майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання. Терор Запоріжжя окупанти продовжили й уночі 2 січня.
За попередніми даними, ворог завдав 9 ударів по Запоріжжю. Повітряна тривога продовжується по всій території області станом на 01:13.
Наслідки обстрілу міста Запоріжжя / Фото ОВА
Росіяни тероризували Запоріжжя: дивіться відео ОВА
Окупанти атакували обласний центр Запоріжжя: дивіться відео міської ради
В обласній адміністрації повідомляли про ворожі дрони в напрямку Вознесенівського району, острову Хортиця та Комунарівського району. У регіоні пролунала серія вибухів.
Російський терор України в новорічну ніч: що відомо?
Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Одеській, Сумській областях та на Волині, пошкодивши будівлі в Ковелі та вантажні вагони у Конотопі.
У Ковелі, що на Волині, пошкоджені будівлі локомотивного депо. На території зафіксовано близько 7 влучань ворожими дронами.
Через атаку ворога на Одеську область в Ізмаїльському порту пошкоджено причали та портову техніку. Під прицілом ворога був також Одеський порт. Як повідомив віцепрем'єр, там уламки БпЛА і вибухова хвиля уразили портове обладнання, транспорт та окремі об'єкти інфраструктури.