Окупанти вдарили по Запоріжжю 9 разів: спалахнули пожежі

З ранку 1 січня російські окупанти тероризують Запорізьку область, атаку продовжили й уночі 2 січня. Обласна адміністрація зафіксувала наслідки удару по обласному центру.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Протягом доби 1 січня у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами та безпілотниками.

Унаслідок ранкового удару по Запорізькому району майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання. Терор Запоріжжя окупанти продовжили й уночі 2 січня.

За попередніми даними, ворог завдав 9 ударів по Запоріжжю. Повітряна тривога продовжується по всій території області станом на 01:13.

Наслідки обстрілу міста Запоріжжя / Фото ОВА

Росіяни тероризували Запоріжжя: дивіться відео ОВА

Окупанти атакували обласний центр Запоріжжя: дивіться відео міської ради

В обласній адміністрації повідомляли про ворожі дрони в напрямку Вознесенівського району, острову Хортиця та Комунарівського району. У регіоні пролунала серія вибухів.

