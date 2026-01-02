Укр Рус
2 січня, 01:18
Окупанти вдарили по Запоріжжю 9 разів: спалахнули пожежі

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • Російські окупанти масовано обстріляли Запорізьку область, включаючи місто Запоріжжя, зранку 1 січня та вночі 2 січня.
  • Унаслідок обстрілів майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання, а в регіоні пролунала серія вибухів.

З ранку 1 січня російські окупанти тероризують Запорізьку область, атаку продовжили й уночі 2 січня. Обласна адміністрація зафіксувала наслідки удару по обласному центру.

Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Протягом доби 1 січня у Запорізькій області кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами та безпілотниками. 

Унаслідок ранкового удару по Запорізькому району майже 4000 абонентів залишилися без електропостачання. Терор Запоріжжя окупанти продовжили й уночі 2 січня.

За попередніми даними, ворог завдав 9 ударів по Запоріжжю. Повітряна тривога продовжується по всій території області станом на 01:13.

Наслідки обстрілу міста Запоріжжя / Фото ОВА

 

Росіяни тероризували Запоріжжя: дивіться відео ОВА

 

Окупанти атакували обласний центр Запоріжжя: дивіться відео міської ради

 

В обласній адміністрації повідомляли про ворожі дрони в напрямку Вознесенівського району, острову Хортиця та Комунарівського району. У регіоні пролунала серія вибухів.

Російський терор України в новорічну ніч: що відомо?

  • Нагадаємо, що в ніч проти 1 січня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру в Одеській, Сумській областях та на Волині, пошкодивши будівлі в Ковелі та вантажні вагони у Конотопі. 

  • У Ковелі, що на Волині, пошкоджені будівлі локомотивного депо. На території зафіксовано близько 7 влучань ворожими дронами.

  • Через атаку ворога на Одеську область в Ізмаїльському порту пошкоджено причали та портову техніку. Під прицілом ворога був також Одеський порт. Як повідомив віцепрем'єр, там уламки БпЛА і вибухова хвиля уразили портове обладнання, транспорт та окремі об'єкти інфраструктури.